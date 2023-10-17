道指高開418 專家估失業率揚

市場觀望新一季度的美股業績期「成績表」，3大指數周一早段表現向好，道指曾升418點，報34,088點；標指升55點，報4,383點；以科技股為主的納指升178點，報13,586點。

嘉信理財去季少賺46% 再有大型金融機構公布業績，嘉信理財於截至9月底止一季，錄得收入46.06億美元，按年跌16.25%；純利亦按年大減46.01%至10.17億美元。撇除若干非經常項目後，經調整每股盈利仍按年大減30%至0.77美元。業務表現下滑，主要由於該公司的淨利息收入按年減少23.54%，加上交易費用收入減少等因素，導致其盈利能力受考驗。

截至8月底止該公司客戶整體資產總值為80,947億美元，按年增14%，惟按月減2%。嘉信理財股價早段升4.11%，報53.44美元。

Rite Aid申破產保護 美國第三大連鎖藥房營運商Rite Aid申請破產保護，該公司近年面臨銷售放緩、巨額負債等問題，加上因為涉嫌違法出售受管制藥物，而遭到司法部的訴訟，使得其經營情況雪上加霜。根據法律文件，Rite Aid的資產和負債估計在10億至100億美元之間。該公司股票已停牌。

展望後市，Piper Sandler首席投資策略師Michael Kantrowitz稱，首次申請失業救濟人數的統計可能會被修正，並進一步上調，令投資者始料不及，情況就如2008年金融海嘯爆發前。他認為，考慮到之前出現「債息倒掛」現象，結合過去幾次經濟衰退周期，目前失業數字可能處於上升窗口期，並為衰退的開端。

他預期，今年底標指會跌到3,600至3,800點。回顧過去13次衰退周期，標指跌幅約15至57%，平均跌幅為32%。當經濟衰退時，失業率上升及消費支出減少等情況，最終會損害企業盈利預期，並導致金融市場受壓。