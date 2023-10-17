以巴衝突難重創市場 油價未必越百關

油市觀望以巴局勢會否進一步升級之際，景順指以巴衝突不太可能嚴重影響金融市場，並料國際油價未必升至每桶100美元之上。國際油價昨略為回吐，紐約期油及布蘭特期油曾跌0.44%及0.53%，每桶報86.02美元及90.47美元。

景順：沙特或增產補缺口 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭稱，雖然以巴衝突有可能擴大，但並非基本情景；又認為今次衝突不太可能對金融市場構成重大影響。

他指，油價在衝突初期飆升4%後有所放緩，華府無疑會加強制裁伊朗石油，令本身已經緊絀的原油供應繼續承壓，但沙特阿拉伯增產應可緩解問題，填補空缺；就算沙特等石油輸出國組織（OPEC）成員國有理由希望油價升至80美元以上，但亦不願看到油價需求中斷或各國加速使用替代能源。

金融市場長線發展方面，他預期，今次危機與史上的軍事衝突一樣，並不影響金融市場長遠發展及改變主要經濟體的增長軌迹，聯儲局亦不會因此放鷹，投資者不應對軍事衝突反應過敏。

麥格理調高三桶油目標價 不過，投行麥格理最新基於沙特減產及低庫存等因素，將今明兩年布蘭特期油價格預測分別上調6%及17%，至每桶83美元及82美元，同時調升「三桶油」目標價。