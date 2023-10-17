中電首3季港售電量升

今年截至9月底止，中電本港住宅售電量為78.36億度，按年跌2.3%，原因是社會復常令市民居家工作減少；佔比最大的商業分部，期內售電量104.45億度，按年增長3.38%，固然受惠酒店、商舖及食肆業務回升，以及零售和旅遊業增長，問題是經歷完「創下高溫紀錄」的今夏，第三季按年跌1.44%，扭轉上半年按年增長6.57%的勢頭。

基建及公共服務（如地鐵）首3季售電量77.87億度，按年增長3.53%，單計第三季卻按年減少0.98%；製造業首3季售電量12.24億度，按年跌0.24%，單計第三季按年持平於4.6億度。

派息63仙 連續4年持平 中電昨稱，尚在與港府就現行管制計劃協議下的2024至2028年發展計劃進行磋商，目標是今年內完成整個規劃流程，資本開支負擔備受關注。中電昨同時公布，本年第3期股息為每股63仙，已經連續第4年原地踏步，以過去4次季度派息及周一收市價計算的往績股息回報率為5.39厘。

另一方面，中電表示，上季內地核電和可再生能源資產錄得可靠表現，不斷開拓可再生能源項目，除了首個在內地的「平價上網」太陽能發電項目——揚州公道太陽能光伏電站已於上月投產，亦於廣西和山東取得風能和太陽能項目的建設配額。「平價上網」即不用依賴電價補貼都能營運。

內地社會用電量增5.6% 內地上月社會用電量亦有驚喜，按年增長9.9%至7,811億度，其中第二產業（工業）按年增長8.7%至5,192億度，第三產業（服務業）更按年增長16.9%至1,467億度。城鄉居民生活用電量按年增長6.6%至1,035億度，亦使首9個月按年增幅轉正，錄0.5%。

首9個月累計，社會用電量為68,637億度，按年增長5.6%，第二及第三產業分別按年增長5.5%及10.1%，比今年上半年擴闊1.1個百分點及0.2個百分點。大和分析師葉捷賢評論，內地9月用電量優於其估算，料10月按年增幅會高於9月，主要是第二及第三產業需求復原，維持對中資電力板塊的「正面」評級。

中電歷年本地售電量