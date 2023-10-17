內地傳推大V實名制 微博插半成
內地盛傳全網自媒體要實行前台實名制，所有「大V（即獲平台認證的用戶）」必須在其頁面前端展示真實姓名，一度令「前台實名制」成為社交平台微博(09898)熱搜榜第一位。市場憂慮新制出台後，會引發私隱及人身安全問題，拖累微博股價最多插5.43%，收市仍跌5.23%，報94.2元。
料醫療財經認證用戶影響大
據財經「大V」洪榕說法，10月底前有100萬粉絲的自媒體帳號前台展示真實姓名，12月會擴大至50萬粉絲的自媒體帳號；10萬粉絲自媒體帳號須在後台完成身份證實名認證，且在前台展示職業資訊。
微博首席執行官王高飛在其非實名帳號「來去之間」亦有討論實名制，指「其實目前影響最大的可能是醫療和財經大V」，又提到未來一萬粉絲也要前台實名是謠言，「就是100（萬），未來最多到50（萬）」。
他在轉發貼文指出「『實名會減少一些網暴，又會增加和強化新的網暴，還會大大減少自由的表達。怎麼選？我選擇每個人都可以選擇自己實名或匿名的權利』——如果自願，但是非前台實名不能被推薦，不能進所有公域場景，能接受麼？」
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