內地傳推大V實名制 微博插半成

料醫療財經認證用戶影響大 據財經「大V」洪榕說法，10月底前有100萬粉絲的自媒體帳號前台展示真實姓名，12月會擴大至50萬粉絲的自媒體帳號；10萬粉絲自媒體帳號須在後台完成身份證實名認證，且在前台展示職業資訊。

微博首席執行官王高飛在其非實名帳號「來去之間」亦有討論實名制，指「其實目前影響最大的可能是醫療和財經大V」，又提到未來一萬粉絲也要前台實名是謠言，「就是100（萬），未來最多到50（萬）」。

他在轉發貼文指出「『實名會減少一些網暴，又會增加和強化新的網暴，還會大大減少自由的表達。怎麼選？我選擇每個人都可以選擇自己實名或匿名的權利』——如果自願，但是非前台實名不能被推薦，不能進所有公域場景，能接受麼？」