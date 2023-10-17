零跑季蝕9.8億收窄 交付望再破頂

第三季，零跑交付44,325輛汽車，按年多24.5%，創單季交付量新高；收益則按年升31.9%，至56.55億元；經營活動產生的現金淨額為14億元，按季少13.62億元，去年同期則為負現金流1.69億元。

公司同時於第三季提前達成毛利率轉正的目標，季度毛利率達1.2%，較去年同期8.9%及今年第二季5.2%的毛損率明顯改善，主因銷售車型結構改善，提升平均售價以及持續降本所致。

法拉利在美接受加密幣支付 另邊廂，再有海外車企接受以加密貨幣支付車價。繼美國電動車企特斯拉（Tesla）接受狗狗幣支付後，最新跑車名牌法拉利（Ferrari）近日亦宣布，接受美國境內客戶以加密幣買車，並計劃將措施擴展至歐洲，且強調透過加密貨幣買車並不會徵收額外附加費。

法拉利沒有透露經加密幣賣出多少輛車，僅表示公司訂單強勁。至於加密幣支付所涉及的環保問題，公司指觀乎加密幣產業已經透過引入新軟件，且使用更多再生能源實現減碳足迹，強調公司目標是到2030年實現碳中和。