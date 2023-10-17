內房銷售今年或再挫15%

標普估走勢呈「L形」 憂低位捱3至5年 內地連環出招救樓市，但仍然無阻樓價跌勢。信貸評級機構標準普爾旗下標普全球發表報告，預計今年內地樓市銷售最多下跌15%，明年將再跌5%；又估計未來銷售將呈「L形」趨勢，市場低位或會持續達3至5年，年銷售額支持位在10萬億至11萬億元（人民幣‧下同）。

標普全球按以往的樓市周期數據，而得出上述的銷售額支持位，如加上政策的支持和對市場的干預，目前好消息是內地樓市可以預見其低谷位置，不會再逐級向下，但壞消息是這個低位或會延續3至5年。該行又預計，今年內地房地產業銷售額將降至約11.5萬億至12萬億元，按年收縮10至15%；明年銷售額將再降5%，達到11萬億至11.5萬億元。

該行分析師曾錫恩表示，內地政府採取措施提振一線城市的樓市，這類城市復甦可望持續。然而，低線城市仍面臨供應過剩和信心枯竭，形成市場兩極化的問題，這將利好融資能力較佳、主業在一線城市的國企，將搶佔私營房企的市場。

杭州限購範圍削至4個 另方面，內地主要大城市杭州發布《通知》，明確優化住房限購政策，將住房限購範圍由原先的9個，大幅削減至4個；又明確加強住房信貸支持力度，對職工使用住房公積金貸款購買二手住房的，二手住房樓齡與貸款期限合計年限由不超過50年延長至不超過70年。另河北省保定市則推出《暫行辦法》，指明申請住房公積金貸款最高貸款額度60萬元，另生育二孩和三孩的家庭公積金貸款額更可高達100萬元和130萬元。

香港中文大學（深圳）教授陶然發文，建議應該盡快把所有的限購、限價、限貸，包括對開發商的一些融資約束取消；同時宣布未來相當長時期，例如20年內不徵收以住宅物業為對象的房地產稅；進一步明確將住宅70年產權改為永久，70年到期後無償自動續約。

內地住宅銷售料再度放緩