滙豐法巴傳非法沽空 面臨南韓破紀錄罰款

在南韓金融監管機構對外宣稱發現兩家香港投資銀行進行無貨沽空（naked short-selling）後，韓媒揭露涉事兩家銀行乃滙豐銀行及法國巴黎銀行，恐怕面臨創紀錄的巨額罰款。

南韓金融監督院（FSS）周日發聲明指，兩家銀行的香港分行在2021至2022年期間，在南韓無貨沽空價值560億韓圜（約3.24億港元）的股票。當地禁止無貨沽空，即在沽空股票前，並沒有先行借入股票。這是南韓當局首次確認有投行故意非法沽空，先前大多數的案例都是對沖基金。

據報法巴在2021年9月至2022年5月無貨沽空101隻股票，涉400億韓圜，包括社交平台巨頭Kakao Corp。該行被發現重複計算借入股份數目，為其外國投資者客戶進行沽空，惟在交易第二日，該行才得知借入股票不足以結算。

至於滙豐銀行，則涉在2021年8月至12月對9隻股票進行同樣操作，涉160億韓圜。該行被指按未來可借貨源而發出沽空指令，而非透過已確認借入股票數量。截至發稿前，滙豐沒有回應。法巴亦拒絕置評。

FSS計劃擴大調查範圍 當地官員批評，兩者明知道這種做法在南韓是非法，卻繼續進行無貨沽空，問題十分嚴重。當局拒絕透露計算罰款的指標，但考慮到無貨沽空的規模，相信罰款金額將創下歷史新高，目前最高紀錄為今年對Erste資產管理處以39億韓圜（約2,253.47萬港元）的罰款。

FSS還表示，計劃擴大對其他全球投資銀行的調查，並尋求香港監管機構合作。