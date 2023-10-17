金管：聯匯制度成功毋須變

港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度在40年前的今日開始實施，金融管理局總裁余偉文發表《匯思》，強調「匯率制度茲事體大，一旦選定，絕不會輕言轉變」，又形容「它就像一道堅固的防波堤、避風塘，為我們擋住外面的驚濤駭浪」，並重申「無意、亦毋須改變聯匯制度」。

余指出，1983年10月17日他於中文大學修讀企業管理，儘管比較留意這類經濟新聞，但充其量當時自己只是「路人甲」，沒想到之後在外匯基金管理局和金管局工作30多年，跟聯匯結下不解之緣。

他指出，聯匯成功關鍵，乃符合市場規律的嚴謹設計、高度透明化和制度化的操作，並有充裕的外匯儲備、穩健的政府財政和具活力的經濟等配合，多年來逐步建立公信力。聯匯採用嚴謹的貨幣發行局模式，限制貨幣政策的隨意性。

港存款龐大助銀行控成本 對於本港貨幣政策要跟隨美國是實施聯匯的代價，余表示，一隻貨幣強弱有周期，港匯強弱各有利弊，難以一概而論，而且面對高息之苦的還有不少經濟體和金融中心，本港採用聯匯與否恐怕不是當前經濟挑戰的最關鍵原因。

他不否認，本港經濟尚未完全復甦，高息為企業和供樓家庭帶來不少困難，但港息尚未至於大幅飆升。本港銀行體系存款量龐大，有助主要銀行控制資金成本，反映銀行平均資金成本的綜合利率8月底為2.55厘，對比去年3月底美國進入加息周期時，僅累升2.31厘，增幅明顯低於美息或港元拆息，間接解釋過去一年多銀行上調貸款息率的速度及幅度相對溫和。