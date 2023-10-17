《香港01》母企南海月底除牌
《香港01》母公司南海控股(00680)公布，聯交所的上市委員會上周四根據上市規則第6.01A（1）條的規定，決定取消其上市地位，而公司亦選擇「躺平」，表明不會申請覆核。換言之，南海的股份將在10月31日上午9時起失去上市地位，淪為「牆紙」，小股東逃生無門。
事緣據上述規定，聯交所可將任何連續停牌18個月的證券除牌，就南海而言，死線是今年9月30日。南海自去年4月1日起停牌，原因是未能在去年3月31日或之前刊發未經審核的2021年全年業績，同年7月聯交所向其頒布復牌指引，其中一條正是刊發上市規則下應該刊發而未刊發的業績，但今年都快成過去，2021年全年業績依然「無影」，遑論更近期的業績，所以南海無法完成復牌指引，遭除牌本身屬意料之內。南海同時要為過去業務行為進行獨立調查，但到上月底還未完成。
于品海45%持股遭接管
迄今公眾對南海業績的認知包括2021年虧損恐擴大至最多34億元、《香港01》所屬的新聞傳播業務在2021年6月底止4年半稅前虧損超過15億元、地產及戲院業務受重創等。
在停牌期間，南海的負面消息不絕於耳，比較矚目的是去年5月底爆出旗下房企半島置業「深陷財務危機」；到今年5月下旬，主席于品海持有的45.82%股份遭專事企業重組服務的人員接管，8月初于品海、前妻龔愛明和兒子于本熙又有一批南海股份遭中信資本沒收。
子企中國數碼同日退市
另外，南海未能完成內控調查，拖累子企中國數碼信息(00250)未能按上市規則要求，刊發經審核2021年及2022年全年業績，也在去年4月開始停牌，下場就是被上市委員會「DQ」，中國數碼信息不作上訴，即跟南海一起將在10月31日上午9時起除牌。
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