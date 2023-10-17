《香港01》母企南海月底除牌

事緣據上述規定，聯交所可將任何連續停牌18個月的證券除牌，就南海而言，死線是今年9月30日。南海自去年4月1日起停牌，原因是未能在去年3月31日或之前刊發未經審核的2021年全年業績，同年7月聯交所向其頒布復牌指引，其中一條正是刊發上市規則下應該刊發而未刊發的業績，但今年都快成過去，2021年全年業績依然「無影」，遑論更近期的業績，所以南海無法完成復牌指引，遭除牌本身屬意料之內。南海同時要為過去業務行為進行獨立調查，但到上月底還未完成。