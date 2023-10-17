恒指連挫兩日成交縮 藥股受壓

港股昨日跟隨A股走軟，恒生指數一度挫211點或1.19%，低見17,601點，失守20天線（現處17,675點），但守住10天線（現處17,599點）收市，惟全日成交按日再縮12.35%，只有738.64億元。

恒指低開10點，曾短暫倒升最多44點，高見17,858點，之後再度受壓，最終收市報17,640點，跌173點或0.97%；連跌兩個交易日，累插597點或3.27%。國企指數下滑66點或1.08%，收報6,049點；科技指數收報3,811點，跌68點或1.76%。全日沽空金額142.6億元，沽空比率約為19.33%，按日升1.19個百分點。

極兔2424元入場 籌39億 內地經濟景氣低迷，據報投行瑞銀裁減逾20名主要涉在港從事內地業務的投行員工，當中包括執行董事等高層，料涉及公司在亞洲投行部門大約7%，但最終裁員人數仍未確定。

卡游傳最快明年港上市 極兔獲13名基礎投資者撐場，合共認購逾1.99億美元等值股份，佔發行規模39.88%。當中不乏外資身影，美資投資公司D1 Capital Partners、普洛斯（GLP）旗下私募股權投資公司隱山資本（Hidden Hill Capital）及新加坡政府投資公司淡馬錫等上市前投資者，分別「加碼」投資4,026.25萬美元、500萬美元及1,000萬美元。

此外，內地動漫主題遊戲卡和文具製造商卡游傳正考慮最快明年在香港上市，並已聘請中金公司和摩根士丹利籌備有關事宜，集資額將視乎市況而定，最多數億美元，惟目前尚處初步階段，細節可能有變。