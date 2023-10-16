10大屋苑兩周開51單 映灣園交投捧蛋

準買家入市態度觀望，10大屋苑本月上半月僅錄約51宗買賣，與上月同期低位相若，期內東涌映灣園交投捧蛋，情況屬多年來罕見。同期五成項目平均實用呎價按月回落，鰂魚涌康怡花園跌幅逾半成最多。

資料顯示，上述同批項目中，佔半數於10月上半月交投量按月回落，7個更只錄個位數買賣。映灣園9月上半月都錄約3宗，中原黎景南表示，即使東涌全區，本月暫只錄約3宗買賣。

康怡跌價5% 兩買賣均蝕 康怡花園本月暫錄約兩宗買賣，按月跌約33.3%，全屬蝕讓成交，平均實用呎價跌約5.2%至約14,851元。茶果嶺麗港城只錄約一宗，交投量下挫約66.7%，同屬損手成交，平均實用呎價按月跌約3.3%至約12,340元。

事實上，10月已有6個藍籌盤先後錄得損手個案，最新錄得為沙田第一城2座低層C室，實用面積約327方呎，成交價約398萬元，呎價約12,171元，持貨約5年帳面貶值約25.6%。屋苑暫錄約8宗買賣，按月多一宗，平均實用呎價則回升約0.9%。

過去周末期間，中原表示，10大屋苑錄約4宗買賣，按周跌約33.3%，期內6個屋苑零成交，市場只有平盤才有承接。該行趙鴻運指，鰂魚涌太古城高安閣低層D室，兩房則王，減價後只售800萬元，呎價約13,793元。屋苑本月暫錄約9宗買賣，按月增約50%。

香港置業吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街78號中層凹海大戶，望維港海景，實用面積約1,327方呎，去年中放盤，累劈608萬元，剛售1,580萬元，呎價約11,907元，較去年10月低位再賣平約9%。

其他地區情況相若。消息稱，港鐵站上蓋的藍田滙景花園本月已錄約兩宗蝕賣，包括4座低層三房戶，市傳售820萬元，逾5年帳面蝕約65萬元。牛頭角淘大花園單日錄約3宗成交，項目C座高層戶以512萬元沽，呎價約13,128元，約5年帳面跌價近90萬元。

粉嶺名都售333萬7年新低 美聯吳偉文指表示，粉嶺名都2座極低層C室兩房戶僅售333萬元，屬2016年後新低，呎價約8,856元。該行江文達指，沙田半新盤珀玥高層C室一房戶，售價437萬元，約5年帳面跌價約14.3%。

10月上半月部分二手屋苑表現