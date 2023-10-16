太子私樓減11% 呎嗌$6209

樓市未見起色，拍賣場續有銀主盤以低價推售。太子長沙灣道恒成大廈同類單位減價逾一成，以380萬元翻拍，呎價僅約6,209元。

廣明苑388萬開拍 環亞物業拍賣下周將推拍上述項目的高層24室銀主單位，實用面積約612方呎，有電梯，鄰近港鐵太子站，減價48萬元或約11.2%翻拍。該單位年前曾開價595萬元拍賣，現時累積劈價215萬元或約36%。

同場推拍將軍澳居屋廣明苑B座高層15室，實用面積約426方呎，已補價自由市場開價388萬元，呎價只有約9,108元。單位銀行網上初步估價約558萬元，現推拍價低約170萬元或約30.5%。

忠誠拍賣將於本周三推出約19項物業，當中包括牛頭角定業樓兩個低層連平台銀主盤，屬唐樓單位，其中C室實用面積約287方呎，平台面積約72方呎，開價190萬元，呎價約6,620元。

場內亦拍賣豪宅銀主盤，馬頭角君柏3座低層A單位，實用面積約1,624方呎，減價280萬元，以2,700萬元翻拍，呎價約16,626元。開價較銀行估值低約902萬元或約25%。