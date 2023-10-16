新盤靜局半月僅百刁

靠貨尾充撐 全月或不足300宗再破底 新一份施政報告公布前夕，發展商屏息以待，大型項目推售部署近乎停頓，以致一手市場交投表現未擺脫低谷。據本報統計，10月截至昨日為止，上半月市場僅錄約100宗新盤成交，與9月同期相若，連續兩個月低迷不振。市場人士預期，若然全新盤未能趕及下半月開售，全月成交量將維持低於300宗水平，或再刷新今年新低紀錄。

本月初適逢長假期，不少市民外遊，以及上周初的颱風襲港，拖累一手交投量。10月上半月不但沒有大型全新盤推出，連具規模的銷售活動都欠奉，新盤市場氣氛陷入寂靜。市場單靠貨尾盤充撐，減價重推的何文田傲玟，月內招標沽出18伙，總成交金額逾4.25億元，交投量暫屬最多。

星凱‧堤岸累沽12伙 其次，上月重啟銷售的中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，半月累沽12伙，套現逾1.1億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目昨日售出3座6樓E室，實用面積348方呎，一房間隔，成交價679.4萬元，呎價約19,523元。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，市場觀望氣氛濃厚，美國息口未必見頂，令有意置業人士入市態度猶豫。他估計，下半月的交投量將視乎嘉華國際牽頭發展的啟德海灣，如可趕及開售，全月可望錄約500至600宗新盤成交。否則，有機會僅錄不足300宗。