●美聯工商舖報告指出，9月份商廈註冊宗數錄57宗，按月跌約5%。分散業權甲廈租、售價分別按月升約0.2%及約1.6%，期內上環平均呎價升約16.6%最多，惟乙廈售價按月下跌約3.3%。而上月整體甲廈空置率約10.5%。