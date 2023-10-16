簡訊一覽
●中國中免(01880)公布，董事長、法定代理人李剛於上周六（14日）因病逝世，李剛未持有公司股份，公司正常經營活動不會受到影響。
●美亞控股(01116)公布，於上周四（12日）接獲股東張韌透過代理人發出的函件，要求董事會召開股東特別大會，以罷免董事周世豪及陳志睿。張氏持股24.04%。公司將根據呈請及細則召開股東特別大會。
●思摩爾國際(06969)公布，美國食品及藥物管理局（FDA）上周四向RJR就其VuseAlto品牌下6款薄荷醇及混合莓果口味電子煙產品，發出營銷拒絕令（MDOs）。而集團向RJR供應薄荷醇口味產品，佔集團由去年初至今年9月底止收入約13%。不過，RJR已經通知集團，MDOs臨時行政暫緩已獲得批准，可繼續在美國營銷及分銷有關產品。另外，公司第三季稅前利潤為5.26億元人民幣，按年跌36.25%，按季則升10.35%。
●中國碳中和(01372)月初公布陳歆瑋辭任執董及行政總裁後，再發補充公告，陳的辭任函於10月2日下午，由陳透過電郵向公司秘書韓蕾突然遞交，並未提供任何理由或事先通知。陳的辭任乃不可預期，且辭任之情況及理由仍不清晰，迄今為止，公司努力聯絡陳實屬徒勞。
●美聯工商舖報告指出，9月份商廈註冊宗數錄57宗，按月跌約5%。分散業權甲廈租、售價分別按月升約0.2%及約1.6%，期內上環平均呎價升約16.6%最多，惟乙廈售價按月下跌約3.3%。而上月整體甲廈空置率約10.5%。
●鰂魚涌居屋康山花園錄10月首宗買賣。市場消息透露，屋苑7座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場售468萬元，呎價約10,858元。
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