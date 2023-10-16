SEC主席促規管AI平台

人工智能（AI）愈來愈普及，美國證券交易委員會（SEC）主席亨斯勒（Gary Gensler）警告，AI遲早會引發金融危機，敦促監管機構須盡早找到規管AI平台的政策，若不及早預防，在10年內引發金融危機「幾乎不可避免」。

憂10年內引發金融危機 亨斯勒指出，各方基於相同數據模型所做的決策，可能會導致羊群效應，破壞金融穩定，並引發下一次危機，預測最快或在2020年代末或2030年代初發生，惟坦言制訂AI監管政策是一項嚴峻的考驗，因為潛在的風險貫穿整個金融市場，並源自科技公司制訂的AI模型，惟有關模型不屬於金融監管機構的職權範圍。

SEC於7月提出一項規則，以解決預測數據分析中潛在的利益衝突，但重點關注經紀交易商和投資顧問部署的個別模型。不過，他認為問題仍未解決，若所有人依賴一個基本模型，但基本模型並不在經紀行，而是在大型科企，換言之有大量的雲端供應商，亦即不受SEC規管。因此，已向金融穩定委員會提出相關問題，直言這是「跨監管的挑戰」。

拒評碳排範圍3納披露 此外，市場關注SEC會否將碳排放範圍3（Scope 3）納入企業披露範圍之中。亨斯勒拒絕評論，僅指會根據收到的回應、經濟狀況等，制訂為美國民眾最正確的事，而在2021年，羅素1000指數中已有55%公司披露了範圍一及二的碳排放。