諾和諾德3度上調盈測

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）減肥藥Wegovy及糖尿病藥Ozempic在美國需求旺盛，在季績公布前，今次第3度上調全年銷售及盈利預測，成為比LVMH更值錢的歐股市值「一哥」，反觀美國藥廠輝瑞（Pfizer）因應新冠治療藥銷售較預期差，調低今年收入預測約13%，並將削減35億美元開支，包括裁員。

諾和諾德將於11月2日正式公布第三季業績，預計今年銷售增長介乎32至38%，較原預測27至33%上調5個百分點；全年經營溢利增幅由31至37%，上調9個百分點到40至46%。券商巴克萊及富瑞直言，該公司績前上調盈利預期令人意外，特別是Wegovy在美國的銷售受限於供應。

輝瑞削收入預測13% 至於新冠疫情期間大發橫財的輝瑞，隨着各國走出疫情，新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及新冠疫苗復必泰（Comirnaty）的收入遜預期，下調全年收入預測約13%，到580億至610億美元。

輝瑞不但第三季為帕克斯洛維德和復必泰分別作46億美元和9億美元的庫存減值，還把帕克斯洛維德全年收入預測調低約70億美元，包括因美國政府今年底前歸還估計790萬劑帕克斯洛維德而作出42億美元的收入返還，但有關安排不涉及現金，而新冠疫苗的全年收入預期亦下調約20億美元。不過，該企重申全年非新冠產品收入增長預測為6至8%。