施羅德：ESG評級系統標準不一 難起作用

Andy Howard稱，一家企業的可持續評級高低會因評級系統而異。

環境、社會及管治（ESG）的概念近年漸漸得到市場認可，不少金融研究、指數公司亦推出各自的ESG評分系統。施羅德投資環球可持續投資主管Andy Howard表示，目前市場上未有太多可以衡量可持續投資的標準，各類ESG評級系統之相關度「不是很高」，並未能夠真正起到作用。

事實上，各類評級機構對於同一家的企業的ESG評級差異可能甚廣。Howard認為，如果評級本身「不透明或不能被理解」，則並未能夠起到很大的作用。

他表示，施羅德的做法是設立一個框架，試圖把所有影響可持續性的因素量化成具體數字。

舉例，一家公司如果存在不當行為，比如污染水源、用低薪壓榨員工、避稅等，某程度上等同於該公司業務存在風險。隨着時間推移，這家公司可能會受到罰款、因最低工資上調而增加開支、需要額外付稅等，這些風險最終都能以財務責任體現。

可持續投資基金表現較佳 他又提到，一家企業的可持續評級高低會因評級系統而異，但就施羅德管理的基金來看，大多數關注可持續評級的基金，其表現都會較好。即使這種情況會受周期起伏所影響，如大宗商品及能源價格上漲時，但長遠來看，「我們的經驗是大多數情況下，可持續投資基金表現較優」。