環聯：具領先優勢 無懼信貸庫競爭

銀行或金融機構借錢給客戶前，都會先查閱借款人的信貸資料，有關資料過去40年只由環聯（TransUnion）一間公司提供。然而，今年底將正式迎來包括環聯在內3間公司一起競爭的局面。面對市場開放，環聯董事總經理黃凱榮表示，因競爭不在於價格，有信心在網上銀行等新的金融科技出現之下去爭取進步。

經歷科技進步 熟悉市場 信貸資料為原始數據，顯示個人所有銀行帳戶資料、借貸紀錄，包括有否按時還款資料等。為了增值，信貸資料服務機構（CRA）都會分析這些原始數據，去撰寫信貸報告或評級予銀行或金融機構作參考。他表示，相較其餘兩間CRA，公司有先入市場的比較優勢，過往40年與銀行或金融機構合作，熟悉各銀行的模式，也經歷金融科技的進步，包括協助完善人臉識別等「認識你的客戶」（KYC）系統，以及提供其他解決方案等。

政府為引入競爭，經過約4年的計劃和推動，引入「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）」模式，並在去年11月底啟用新的「信貸資料平台」。除環聯外，其餘兩間MCRA分別為諾華誠信和壹賬通金融科技。在MCRA模式推出後，消費者有權選擇每12個月在任何一間，甚至所有3間MCRA免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸狀況。

環聯亞太區總裁兼香港行政總裁林嘉儀表示，暫時不肯定每間MCRA所給予的免費信貸報告會否相同，因背後涉及各CRA的數據分析和評級。不過，她肯定信貸報告對個人或企業都相當重要，在外國甚至有人會在徵婚交友平台、搵工平台上載個人信貸資料報告。不少顧主在聘用申請者之前，亦會查閱申請者的信貸狀況。

手機App可訂閱查報告 現時該公司提供的手機應用程式（App），以訂閱模式供消費者查閱信貸報告。她建議個人或企業應每個月查看信貸報告，除了可得知個人資料有否被盜用借錢外，鑑於信貸評級可能因為個人在當月以信用卡簽了大額消費而下降，影響其借款能力。