金管料20年內難去美元化

對於全球興起去美元化浪潮，引來港元是否應繼續與美元掛鈎的說法，今年6月金管局總裁余偉文表示，預料未來10至20年也難以做到「去美元化」，相信美元仍是重要的國際貨幣，又強調港元聯繫匯率制度行之有效，已經歷40年風雨，完全沒興趣想、沒計劃，也沒打算改變。

人幣漸成貿易結算選擇 余補充，隨着中國在環球經濟實力或份額加強，人民幣將漸漸成為其中一個貿易結算或投資的貨幣選擇，但預料大部分仍以美元結算；又形容聯匯已經歷了40年的風雨，特別是過去3年香港承受不少壓力，不過港匯大部分時間偏強，反映市場對聯匯的信心。

客觀而言，去美元化下，意味長遠貨幣市場將現兩大趨勢，首先是國際上美元流動性會趨降，美元從今成最主要的國際儲備貨幣，降級成其中一個重要的國際交易貨幣；其次是國際上少了經濟體以美元進行交易或作為外匯儲備，美元的霸權「溢價」將消失，意味美元價格將持續下跌。

這兩大變化，對比過去40年，是從未出現過，作為一個負責任的政府，是否有需要及早研究優化聯匯機制或改革貨幣制度，以保能切合國際大環境及本地經濟發展需要，實乃政府不能迴避，且須深思和積極小心部署的戰略議題。