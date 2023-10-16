多番托匯 銀行體系結餘剩450億

隨着美國聯儲局自去年3月起接連加息，港美息差拉闊引發的套息交易令港元匯率不斷觸及7.85的弱方兌換保證。為了讓港元匯率保持穩定，金管局在這次加息周期已頻頻出手買入港元賣出美元，資金隨之流出港元體系，使得香港銀行體系的結餘自一年多前的3,000多億元水平，逐步降至目前的約450億元。

銀行體系結餘乃本港註冊銀行在金管局開設的戶口，每日結算後的餘額，這些戶口主要用於銀行間的資金轉移，以及與金管局進行外匯交易。必須說明的是，銀行體系結餘只是貨幣基礎其中一部分，所以單從銀行體系結餘變化並不等於反映資金流走，還需考慮港元換成美元等幣種後是否真的撤離香港銀行體系，還是仍然存放於本港銀行。

一個月拆息料高企5厘 不過，隨着市場上的港元流動性減少，港元拆息逐步向上，與樓按有關的一個月期拆息已由去年低位不足一厘，升至近月屢次突破5厘水平。

外界預期美國聯儲局維持高息一段時間且11月可能再宣布加息，法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷相信，與樓按有關的一個月拆息年內都會維持在約5厘水平，銀行之間的資金成本上升，不排除港銀之後還會進一步上調最優惠利率（P），但香港銀行體系結餘進一步下跌的空間不大。

吳表示，當金管局認為銀行體系結餘過低，可以贖回票據釋出流動性，使銀行體系結餘保持合理水平。理論上，當銀行體系結餘跌至接近零，市場利率可能在當局出手前已自行抽高到一定水平，吸引資金重新買入港元。

雖然香港的股市投資氣氛不佳，而且港匯走弱，但資金流出港元體系兌換成美元等其他貨幣後，仍可能留在香港金融體系，相信資金沒有大舉流出香港。

他又表示，內地房地產債務問題對香港銀行而言風險可控，反而是關注香港樓價下跌情況，因為香港不少貸款以物業作為抵押品。