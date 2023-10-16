聯繫匯率40周年：大鱷興風作浪 頻賭冧檔

阿克曼：脫鈎僅時間問題 巴斯估捍衞彈藥降 多年來，國際金融大鱷賭港元與美元脫鈎可謂死心不息。其中一個，要數避險基金潘興廣場資管（Pershing Square）創始人、億萬富翁比爾‧阿克曼（Bill Ackman），在去年11月對外明言做空港元，不看好港元與美元掛鈎的聯繫匯率機制。

中美脫鈎 聯匯尷尬 阿克曼當時在社交平台稱，Pershing Square透過看跌期權對港元持有大量的名義淡倉，又指港元聯匯制度對香港已不具有意義，保不住只是時間的問題；更直言鑑於近年來中美脫鈎，中國內地繼續讓港元與美元掛鈎的做法，特別令人驚訝，亦頗為尷尬，並對基金經理Richard Cookson在美國媒體的專欄談論港元聯繫匯率制度面臨壓力表示深有同感。

至於另一個被視為鍥而不捨做淡港元的大鱷，乃2008年於金融海嘯前成功沽空美國次按市場，而在一年內勁賺2.12倍的對沖基金海曼資本管理（Hayman Capital）創始人巴斯（Kyle Bass）。

「沽空成功信心更大」 巴斯繼2020年成立「香港機會基金」，以200倍高槓桿期權賭未來18個月港元與美元脫鈎，慘蝕近3,000萬美元（約2.34億港元）後，今年4月他又對美媒表示，仍維持在2017年底時建立的港元淡倉，強調這是其在亞洲唯一倉位，並稱「可以沽空多少，便會沽空多少」。

他又指，沽空港元是受中美地緣政治持續緊張，特別是與台海問題相關，以及本港銀行體系面臨緊急情況，即銀行體系總結餘下跌，強調沽空港元成功的信心比過去任何時間更大。

中資行傳推勒式期權 此外，今年2月，市場消息指，有中資銀行為私人銀行客戶推出美元兌港元「勒式期權」（USDHKD Strangle Options）合約產品，有效期內只要聯匯穩守在7.75至7.85元水平，若客戶同時存放銀行的押金獲支付定存利息，總回報率可超過14厘，銀行則獲近200萬港元手續費。

不過，事實是，淡友做空港元聯匯機制這麼多年，還是徒勞無功，更弄得焦頭爛額，賭輸資本之外，也沒有信用可言。

更何況，與26年前的亞洲金融風暴比較，如今金融監管可透過大數據分析，以及透過綜合監管，來加強監察資金流動，而外資對港股的參與度已今非昔比，要在股、匯兩市雙邊押注圖利的做法，難度已大增，以過去的形式「狙擊港元」的可操作性已不復見。