RBC警告華府下月中局部停擺 美股恐捱沽

以色列總理內塔尼亞胡揚言摧毀哈馬斯的言論，反映以巴衝突難以短時間內降溫，為本已受高通脹及經濟前景轉弱所困的美股再增添不確定性，加拿大皇家銀行（RBC）財富管理警告，美國政府下月中局部停擺的風險高，因為之前民調顯示，捱罵的是民主黨，並相信屆時市場波動性增加，存在拋售股票的風險。

麥卡錫被罷免後，美國眾議院議長一職仍然懸空，RBC財富管理表示，由於麥卡錫下台前的臨時預算協議將在11月中到期，留給眾議院重新選出議長及通過預算方面的時間不多，而且候選人通常要靠自己黨友的選票當選，導致候選人可能推動具有強烈黨派色彩的政策議程，且不太可能妥協。且民調顯示選民認為民主黨對潛在政府停擺負有重大責任，對共和黨有利，變相讓步動機更低。

內地經濟料按年增4.4% 該行續指，以往華府停擺不會對市場立刻帶來重大影響，但這次停擺的時間可能比以往象徵式的24至48小時要長，對市場的影響難下定論，估計就算這次只是短暫停擺，穆迪可能把美國信用評級下調至「AAA」以下，而政府停擺及評級變動可能加劇外界對管治的擔憂，對美國長年期國債造成壓力。

另一方面，中國本周三將會公布第三季國內生產總值（GDP）等經濟數據，在推出一連串刺激措施後，評級機構穆迪相信，中國經濟正在緩慢地復甦，估計第三季零售銷售按年增長4.5%，但樓市下行恐抑制投資增長，情況與之前差不多，估計第三季經濟按年增長4.4%，按季增長0.8%，比市場預期的1%略低。

恒指或回落 勿撈地產股 港股美國預託證券（ADR）指數按比例計，上周五報17,691點，意味恒生指數今或低開132點或0.75%。iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，以巴衝突對港股影響有限，「國家隊」入市消息稍改善氣氛，只是京東集團( 09618 )下調指引惹來外界擔憂零售數據以至經濟復甦步伐，相信本周恒指稍回落到17,300至18,000點水平，全周波幅大概700點。

本周環球財金焦點