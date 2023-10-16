港去年作制裁預案惹揣測

去年2月，俄烏戰爭爆發，之後歐美等西方陣營對俄羅斯實施諸多制裁，更甚的是美國將俄國的外匯資產凍結，又限制俄企使用環球銀行金融電訊協會（SWIFT），「金融武器化」的風險表露無遺。

市場憂步俄後塵剔出SWIFT 礙於中美博弈，市場開始關注，作為國際金融中心的香港，最終會否步俄羅斯後塵，面臨被凍結資產或剔出SWIFT的威脅。

去年5月初，金管局總裁余偉文在立法會工作簡報中指，由於地緣政治變化複雜難料，金管局對不同情況設應變預案，其中包括香港被凍結資產或被移出SWIFT，即如香港因被踢出SWIFT或受制裁而使美元無法流入，聯繫匯率制度將難以維持。這個說法，頓時引起坊間討論港元與美元脫鈎，以防聯匯制度崩潰所帶來的衝擊。

惟不少意見認為，美元的國際儲備貨幣地位不會在短時間內受動搖，且香港作為全球第三大美元外匯結算中心，香港貨幣及金融制度動盪不見得有利美國，故相信金管局的取態是居安思危，有備無患而已，實際上港元聯匯機制仍然穩固，未見短期風險。