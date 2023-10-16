港外儲增至3.2萬億 可抵禦衝擊

港元聯繫匯率制度多年來能夠順暢運行，並抵禦各種衝擊，香港的龐大外匯儲備實在功不可沒，相關儲備已由1997年底的928億美元，升至今年9月底的4,157億美元，相等於有約32,424億港元可作「彈藥」來捍衞聯匯制度，相當於香港流通貨幣的5倍多，或相當於貨幣基礎的約1.7倍，是維持香港經濟與貨幣穩定的最強後盾。

事實上，港元聯繫匯率制度乃透過貨幣發行局制度來實施，在此之下，貨幣基礎的流量與存量，須得到外匯儲備的十足支持，即是說，每次發鈔銀行發行港元，必須有等量的美元支持，因而不會出現無限量「印銀紙」。提供這種支持的美元資產，則由香港的外匯基金持有。

肩負穩定貨幣、銀行以及金融體系責任的外匯基金，由金管局把其分為不同的投資組合管理，分別由支持組合、投資組合、長期增長組合及策略性資產組合共4個部分組成。

受外匯基金回報影響 當中，支持組合持有「流通性極高及優質的美元資產」以為貨幣基礎提供十足支持，並履行聯繫匯率制度下的兌換保證，因此這筆資產不能輕易撥用。

撇除這項支持組合，外匯基金的資金來源主要是外匯基金滾存產生的累計盈餘，以及港府存放於外匯基金的財政儲備，這也意味着其投資回報表現亦會直接影響庫房的收入。

不過，外匯基金投資準則設有嚴格限制，金管局除了會透過內部職員管理資產，亦會外聘分布各國的投資經理管理。

截至今年8月底，外匯基金的總資產為39,757億元，較7月底減少358億元，其中外幣及港元資產分別減少228億元及130億元。

前者減少乃由於為財政儲備提取存款及投資按市價重估，但有關減幅因來自投資的利息收入增加而被部分抵銷；至於港元資產減少則是受累於香港股票按市價重估。