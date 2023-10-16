聯繫匯率40周年：港元掛鈎美元 任重道遠

九七亞洲金融風暴 索羅斯大戰港府成經典 明日（10月17日）就是香港實施聯繫匯率機制，讓港元與美元掛鈎的40周年。1980年代初，香港出現股災，加上中英尚在談判，香港前途未卜，市場恐慌情緒引發港元大瀉。港府遂於10月15日宣布將港元與美元掛鈎，匯率設定為7.8港元兌一美元，港元聯匯機制於1983年10月17日生效。

在過去40年，港元聯匯機制面對多次危機，包括87股災、911事件、2008年金融海嘯等，但最經典的一役，莫過於1997年亞洲金融風暴。有「國際金融大鱷」之稱的索羅斯狙擊東南亞多國貨幣，致各地金融體系崩塌，更豪賭港元與美元脫鈎，惜3次發動狙擊亦未成功。

兩度改革完善機制 為了完善機制，港元聯匯機制曾作出兩次改革。亞洲金融風暴後，金管局於1998年9月推出7項鞏固貨幣發行局制度的技術性措施，包括提供弱方兌換保證及調整貼現窗機制。自2003年底，美元疲弱，而香港經濟強勁復甦，加上市場預測人民幣會升值等因素，大量熱錢湧港。為應對港元升值，金管局在2005年5月推出3項改善措施，包括提供強方兌換保證、將弱方兌換保證的匯率移至每美元兌7.85港元的水平，以及金管局可在兌換範圍內進行符合貨幣發行局原則的市場操作。

被斥成樓泡禍首 港元聯匯機制是香港經濟穩定的基石，有利商業及投資者信心。惟「針無兩頭利」，港元與美元掛鈎，意味香港須放棄本身貨幣及利率政策的自主權，緊跟美國的貨幣政策節奏，因此聯繫匯率也被視為這些年香港樓市泡沫的罪魁禍首。

另一方面，當香港經濟與美國經濟景氣高度關聯，問題不致於太大，惟當近幾年中美博弈，中美經濟朝脫鈎發展，同一時間香港經濟與中國經濟的關連度日高，如何優化貨幣機制，更好地服務實體經濟，就成了港府長遠須認真檢視的一大問題。

此外，3年新冠疫情，港府大開庫房救市，惟今年以來經濟復甦步伐未盡人意，地產政策失敗，股市極端低迷，令庫房的土地收入及股票印花稅收入大失預算，要增加舉債，消滅財政赤字的時間表可能要愈推愈後，亦令市場擔心，港府是否有足夠的儲備，來維持港元聯匯機制穩定。

時任財政司彭勵治（右二）在1983年10月15日周六，公布聯繫匯率制度的詳細內容，並定於同月17日星期一實施。 聯匯推出以來抵禦多個金融危機