人幣地位提升 還待華脫經濟困局

社會上一直有聲音港元應與人民幣掛鈎。香港證監會前主席梁定邦認為，港元與美元掛鈎建基於美元作為全球最流通的貨幣，儘管難以預測人民幣會在何年何月成為港元的錨，但相信中國跨過當前經濟困局後，人民幣地位的提升依然可期。

梁定邦指，中國經濟縱使面臨挑戰，市場、供應鏈和技術積累猶在，「西方是要減低供應依賴中國的風險，但不是完全脫鈎，高科技一早都唔想畀我哋㗎啦。」

與此同時，中國的國際影響力不斷提高，以前美國外交政策不太重視非洲和東南亞，中國現正積極與他們發展關係，還有中東和拉丁美洲。這些有時被稱為「77國」或「全球南方」（Global South）的地區，論經濟發展潛能和給予中國的商機，不遜西方陣營。

另一方面，中東國家面對傳統石油出口市場向太陽能等可再生能源轉型，亟需為「下三、四代」盤算，就算美國在全球的軍事力量不至於令中東國家放棄美國，以目前美國的政治不太穩定，中東國家思考怎樣分散風險十分合理，這為內地和香港吸引中東資金帶來機會。

未自由兌換 港元難改掛 不過，他亦承認，人民幣未自由兌換是港元要繼續與美元掛鈎的原因。撇開人民幣未能滿足貨幣發行局制度下，靠市場力量自動穩定匯率的技術要求，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆月初亦在報告指出，港元改掛人民幣會加重中央抵禦炒家的負擔，不見得改掛對內地有經濟上的益處。

改掛論一個依據是中港經濟日益融合，但「聯繫匯率之父」祈連活指出，中港經濟周期都受美國經濟周期影響，金管局一項2006年進行的研究更加指出，這是中港經濟周期「齊上齊落」的原因。