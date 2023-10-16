內地資本管制嚴 本地成金融轉口港

經歷2019年社會動亂和隨後3年的新冠疫情，本港經濟五勞七傷，疫後還要爭奪人才和資金，上周更有澳洲銀行界領䄂直言「港不如星」。祈連活認為，只要內地維持嚴格的外匯及資本流動管制，香港的金融業和專業人士都「有得撈」。

中國經濟復甦急不來 祈連活認為，本港的經濟轉型成功，即使舟山、上海、天津、青島等港口搶去很多香港賴以起家的轉口港生意，現已成為「金融轉口港」，為內地送去大量資金，不但有銀行借貸、外商直接投資和匯兌服務，還有股票、債券和理財通，更在人民幣國際化扮演不可代替角色。

不過，考慮到企業及家庭槓桿率高，以及房地產行業的困難，祈連活坦言，內地經濟需要一段長時間才可完全復原。一個經歷債務和樓市「爆煲」的經濟體，不可能迅速復甦，就以1998年香港遭受亞洲金融風暴蹂躪為例，資產負債表受損下，足足花了6年始能走出幽谷，因為家庭和銀行資產負債表的修復本身就急不來，期間家庭無力再借錢，而銀行的貸款資產不斷錄得損失。

「5厘不是美息新常態」 談及左右本港息口的美國，祈連活表示，「5厘不是美息的新常態」，預計美國經濟可能在2024年陷入衰退，信貸需求收縮下，息口將於2024至2025年急速回落。

他指，息口前景取決於之前兩年貨幣供應量的增長。若急升，如2020至2021年的美國，起初息口會下跌，但這只是「第一階段效應」，因為當經濟好過來，社會對貸款需求增加，通脹會上升，「第二階段效應」就會來臨──息口將會回升。反過來，2022年3月起，美國貨幣供應持續減少，「第一階段效應」就是息口上升，之後經濟會下滑到衰退地步，「第二階段效應」將浮現──息口下降。