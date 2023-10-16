港府財政堪憂 料暫無礙匯率穩定

3年疫情的紓困措施消耗大量財政儲備，股市和樓市今年持續低迷又阻礙政府透過印花稅「補血」，兩個龐大的基建計劃北部都會區和明日大嶼，以及人口老化，更令人憂慮港府長遠的財政健康。不過，「聯繫匯率之父」祈連活卻認為「一單還一單」，財政儲備減少不會威脅聯匯。

外匯基金全數支持港元 香港政府的財政儲備早於1976年開始便撥入外匯基金，「基金的全部資產均會用作支持聯繫匯率制度下的港元匯率」。

祈連活指，支持港元發行的貨幣基礎，8月底為18,765.6億元，佔外匯基金總資產不足一半，並且與官方財政儲備是分開管理。亦即是說，不用一半的外匯基金資產就能保持聯匯運作。

此外，基於《外匯基金條例》等的安排，金管局一直有貨幣基礎105至112.5%的美元資產作為支持（8月底這個「支持比率」為109.87%），任何時候都有美元應付外界把港元兌回美元的要求。支持比率低於100%的貨幣發行局制度理論上可行，但香港照樣選擇保有多於貨幣基礎的美元資產。

倘儲備大減 必發債融資 祈連活續指，計入政府外匯基金帳目內一般負債的外匯基金票據及債券，可以促進香港金融市場的運作效率，政府債務相比其他經濟體屬於非常溫和。若財政儲備接近「清零」甚至「見紅」，政府必然會發債融資，但不見得有理由動搖聯匯制度的運作。