聯繫匯率為何定7.8？

港元匯率固定在7.8兌每美元已40年，但7.8是如何得出？時任財政司彭勵治坦言是「緊急的個人決定」，宣布實施聯繫匯率當天早上「觀看市場實際的兌換率後，才作最後水平決定」。

1983年港元爆信心危機 不過，這毫無疑問與1983年港元危機期間的匯率有關（1983年10月14日報8.17）。

事緣1983年，中英兩國尚在為香港前途談判，9月港元跌勢隨恐慌加劇，尤其是22至23日第4次談判前後，24日「黑色星期六」更跌見9.6，剛好是時任英國首相戴卓爾夫人在人民大會堂摔倒的一周年，一年累瀉逾35%，通脹飛升，市民紛紛往超市搶購日用品。資金外流觸發的港匯下瀉不能靠加息化解。

「聯繫匯率之父」祈連活則指，除非匯率定得太低，否則經濟和物價最終都會因應新的匯率調節，並穩定下來，但一口氣回到跌勢前的水平會收緊港元流動性。彭勵治當天還說過，「將來市民覺得港元幣值偏低及本港經濟更為好轉時」，港府或考慮調節匯率，但40年來都是「以不變應萬變」。

祈連活當時是「財政司曾經諮詢有關政策的投資顧問」，屬「核心的外圍」，不是政府官員。獲封「聯匯之父」，緣於1983年他從帛琉動身回港，撰文闡述3個應對港元危機的方案，其中一個就是目前的貨幣發行局制度。不計1983年以來的改革，其原先方案與目前的不同之處，包括所有銀行都能直接向外匯基金按7.8港元買賣美元。