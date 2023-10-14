專家點評：避險升溫 貨幣基金需求增

美國聯儲局大部分官員認為，再加息一次可能是適當的，目的是給需求降溫並使通脹率在未來兩年內更接近2%的目標，惟亦有官員認為應按兵不動，未來利率決策將取決於經濟數據。

聯儲局官員正面臨雙重風險，一方面政策過於收緊可能帶來的風險，出現經濟衰退；另一方面是通脹持續高於2%的風險。當局上月一致認為，貨幣政策應該在一段時間內保持限制性，以推動通脹持續降溫。

市場憂地緣風險加劇 上月會議將基準利率維持在5.25至5.5厘，並暗示在今年再加息一次之後，利率維持高位的時間將比預期更久。在當局發布的預測中，19位官員中有12位預計今年還會加息一次，而預估中值顯示他們預計2024年和2025年的降息次數會較少。至關重要的是，要平衡政策收緊過度和收緊不足這方面風險。

新一輪以巴衝突事件引發全球高度關注，但對金融市場的影響極為有限。不過，衝突帶來的一些風險尚未完全反映，事件的發展也充滿了不確定性。以巴衝突的進一步延長，可能引發市場對石油供應中斷的擔憂，對黃金、商品基金及美元貨幣基金等避險資產需求將增加。目前局勢的走向不確定，全球避險環境引發投資者購買黃金及拋售股票等風險資產。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉