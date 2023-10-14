宏觀剖析：債券投資要考慮3個因素

由於今年環球各國央行實施大幅加息以應對持續向上的通脹情況，導致債券市場遭到大幅拋售。在正常情況下，債券能在股市下跌期間成為投資者的安全網，備受投資者青睞。然而，這輪經濟周期下，股票及債券皆同步下跌，因此債券未能提供多元化效益。

過去數十年債券孳息率缺乏吸引力並跌至有紀錄以來的低位後，目前再有許多投資者重新關注債市，並考慮投資債券的最佳方式：該考慮債券基金還是個別債券？

由於債券基金種類繁多，要選擇合適的債券基金可能讓人無從入手。實際上，部分投資者或只會購買及持有個別債券，較為安全的選擇似乎是表現穩健的企業，或高評級及能提供可觀派息的政府債券。

多元化助降違約風險 投資者其實可以投資於個別債券「階梯」，以為期10年的債券階梯為例，每年均有債券到期日。在債券梯底部的債券到期後，所得款項可再投資處於債券梯頂部的新長期債券。不同的投資方法各有優勢，投資者在作出投資決定之前不妨考慮諮詢財務顧問。然而，在決定持有個別債券還是債券基金時，需要考慮的主要因素是投資的多元化、便利性及成本。

一、多元化。在投資債券時，投資者可能會出現發行人將無法支付票面利率或債券本金的風險。以投資術語來說，這被稱為違約風險。為管理這種風險及盡量減低任何違約損失，多元化投資至關重要。

單一債券投資或由10至30張債券組成的債券階梯，更容易受到單一債券違約的影響，影響甚至佔整體投資組合的3至100%，而債券基金通常同時持有數百張債券，這些債券分布於不同的行業、地區，以及不同的到期日。這意味着單一債券違約對債券基金的影響較低。

債券基金還提供一系列針對不同行業、可持續發展相關及涵蓋不同地區的投資策略，投資策略亦可根據投資者的特定需求而定。

二、便利性。債券基金投資者可以更靈活及隨時買賣任何數量的基金股份，而且不會產生交易費用。相比之下，在一級市場（即發行人在向投資者出售債券以籌集資金的市場）買入債券受限於發行人預先設定的時間表，而在二級市場（即投資者買賣債券的市場）買賣債券通常會產生佣金及買賣差價，即買入價格與賣出價格之間的差額。

債券基金亦提供股息自動再投資的功能，這對於正在累積退休儲蓄（稱為累積期）及已開始花費他們財產的投資者提供便利。與個別債券相比，調整債券基金和投資組合中其他資產之間的分配比例也更容易。

債券基金具成本優勢 此外，大多數債券基金經理擁有分析師及研究團隊等資源，使他們能夠更好地管理不同的債券技術特徵，包括到期日、債券凸性（即衡量市場風險的指標）及流動性（即金融市場在不顯著影響價格的情況下可容納交易量的能力， 或特定交易量對價格的影響）。

三、成本。持有債券最常見的成本包括有佣金及買賣差價。雖然新發行債券或在一級市場買入的債券通常不會產生這類成本，但在二級市場上買賣債券可能會產生較高的佣金及買賣差價。

此外，個人投資者進行的交易額度通常較小，但買賣差價往往更大。與普通投資者買入債券相比，債券基金在交易中支付的買賣差價相對較低，因而帶來成本優勢。對於希望投資於債券的投資者，債券基金是更具成本效益的選擇。

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