中環商廈傳獲64億洽購

商廈價格跌至近年低位，帶動港島寫字樓買賣交投升溫。市場消息透露，由東南亞財團持有的中環盈置大廈全幢商廈，市傳獲基金出價約64億元洽購至尾聲，呎價僅約24,185元，較高峰期時低五成。

上述物業前身為恒生大廈，於1962年落成，總樓面面積約264,622方呎，於2006年由摩根士丹利等以約22.58億元承接，並作出翻新，其後越南財團於2009年以約36億元購入全幢。

若有關成交落實，物業約14年間升值約28億元或約77.8%。事實上，高峰期時中區甲級商廈成交呎價動輒達約5萬元。據了解，該財團早前已沽出多項物業，包括有鰂魚涌芬尼街住宅地盤、天后英皇道酒店項目，以及山頂洋房倚巒等。

深水埗舖2500萬易手 舖位買賣方面，消息透露，深水埗桂林街157至161號地舖連閣樓，建築面積分別約1,000方呎及約750方呎，以約2,500萬元連租約易手，租金回報率約2.9厘，該舖約12年升值約1,370萬元。另外，港島卑路乍街35號A地下雙號舖，建築面積約400方呎，以約1,170萬元沽出，物業早於1990年買入，約33年升值逾千萬元。