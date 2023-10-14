新盤概況：明雋一房戶賣654萬 雙破頂
新盤市況未算熱鬧，惟價格表現不俗，佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，昨錄得售價及呎價雙破頂個案。
上述成交為該盤的21樓C室一房戶，實用面積260方呎，可遠眺啟德郵輪碼頭及體育園一帶海景，成交價654.39萬元，呎價約25,169元，均屬項目標準戶新高。
GREENWICH連沽兩伙
市區新盤不乏買賣，恒基地產(00012)紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH昨連沽兩個單位，包括19樓B室，實用面積387方呎，成交價791.01萬元，呎價約20,440元。
市場消息稱，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，昨以1,183.2萬元賣出2B座9樓C室兩房戶，實用面積459方呎，呎價約25,778元。
部分新界樓盤也連錄承接。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸昨單日沽4伙，成交價660.4萬至1,173.8萬元，呎價約17,140至20,665元，套現4,044.9萬元。路勁地產牽頭的屯門掃管笏凱和山，日前以534.9萬元售出5座8樓F室，呎價約10,806元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：