港島盤呎價一萬有找

北角百福減11%賣498萬 返9年前 本港二手樓價時光倒流，港島傳統大型私人屋苑驚現呎價低於一萬元。北角百福花園兩房戶做價跌至498萬元，呎價僅約9,861元，料已重返2014年價位。藍籌盤鴨脷洲海怡半島兩房單位減價至720萬元售出，做價亦比6年前購入價帳面再低18萬元。

世紀21日昇蔡嘉駿表示，上述百福花園安福閣高層A室，實用面積約505方呎，望山景，3個月前叫價560萬元放盤，減價約11%沽出。資料顯示，屋苑標準單位於2014年後都罕錄呎價一萬元以下成交。

海怡月內4刁 半數損手 海怡半島本月暫錄約4宗買賣，佔半數屬帳蝕個案。市場消息透露，屋苑33A座中層B室，實用面積約543方呎，叫價780萬元放售，剛減價60萬元售出，呎價約13,260元。資料顯示，單位於2017年購入價約738萬元。

奧城‧西岸10年貶值8% 有半新盤成交價跌穿10年前水平。美聯劉志偉指，旺角奧城‧西岸高層B室套三房戶，實用面積約608方呎，議價180萬元，以1,100萬元成交，呎價約18,092元，較2013年購入價帳面低97.9萬元或約8.2%。

該行黃國輝稱，大埔白石角海日灣II第12座低層A室，累減178萬元後，亦獲投資者以1,210萬元連租約承接，呎價約11,646元，約4年帳面貶值逾177萬元。

事實上，私樓成交價繼續尋底，呎價低於萬元已成常態。美聯朱惠文表示，火炭駿景園9座中層A室，成交價1,012萬元，呎價約9,740元。該行廖煜榮指，元朗加州豪園聖巴拿徑單號屋，原業主打算回國，劈價360萬元，以1,640萬元沽貨，呎價約9,574元。

沙田第一城再錄「3字頭」買賣。中原黎宗文稱，屋苑36座低層G室，實用面積約307方呎，9月開價約450萬元，議價後售392萬元，呎價約12,769元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報157.02點，連跌8周後回升，按周升約0.15%，今年整體樓價雖仍升約0.16%，但升幅近乎被之前的跌勢完全蒸發。

分區方面，4區樓價一跌3升，其中，港島區按周跌約1.17%至157.67點，連跌4周共約3.56%，指數重返今年1月初水平。而新界西按周升約1.66%最多。

二手市場時光倒流價