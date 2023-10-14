簡訊一覽
●金融管理局公布，截至9月底外匯基金境外資產34,578億元，按月減少256億元；貨幣基礎18,811億元。外匯基金對香港私營部門的債權總額2,699億元，對外負債總額221億元。
●香港證券及期貨專業總會向港府發公開信指，關於香港交易所(00388)研究惡劣天氣下港股繼續開市安排，該會認為有關安排一旦實施，將直接關乎前線從業人員的權益與安全，若政府在未充分完善保障人身安全的情況下，強行推出在惡劣天氣下開市的措施，該會將予以反對。
●永嘉集團(03322)公布，第三季高級時裝零售業務的實體店舖同店銷售跌約1%，首3季同店銷售則升11%；高級時裝零售業務整體收益按年跌約7%，首3季整體收益按年持平。
●亞洲水泥(00743)發盈警，料今年首9個月應佔利潤將按年減少約70%，主要由於期內集團產品售價下降所致。
●華電國際電力股份(01071)發盈喜，預期今年首9個月純利為40.9億至49.1億元（人民幣‧下同），按年（重述後）增長75至110%。另集團公布同期累計完成發電量1.73億兆瓦時，按年升約3.33%；完成上網電量1.62億兆瓦時，按年升約3.28%；平均上網電價約為每兆瓦時518.01元。
●天鴿互動(01980)公布，在內地市場充滿挑戰及監管審查加強的情況下，已決定暫停其內地線上直播業務，預期將於今年底前生效。
●衛龍(09985)9月份共銷售43.37萬箱產品，按月增長16.7%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：