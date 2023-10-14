天寶墨西哥廠最快明年投產
香港秋季電子產品展昨起舉行，參展「常客」內地消費品充電裝備製造商天寶集團(01979)主席兼行政總裁洪光椅稱，對人流感滿意，首日暫時以新客佔多，除了本地及東南亞客人，亦有東歐及歐洲的外國客人，主要留意旗下新能源及儲能系統產品。
他又指，現時公司除了在廣東惠州及四川達州設有廠房，亦在越南、匈牙利設廠，兩地佔20至30%總訂單數量。其中越南廠房生產線逾10條，員工數目約400人，與充電、控制器的能源裝置有關，雖然近年員工人均成本提升到每月400至500美元，惟利潤前景仍可觀。另墨西哥廠房已經註冊，惟竣工進度則因要適應當地文化滯後，最快明年投產。
續加強充電模組研發
此外，天寶亦有發展新能源業務，產品包括：充電樁核心充電模組、便攜式電動汽車充電槍等，另有與蜆殼（Shell）簽署合作協議，生產及銷售便攜儲能箱等產品。集團不斷研發更大功率的充電椿充電模組，在30KW充電模組的基礎上發展更高功率產品，未來將會繼續加強充電模組的研發能力及產能。
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