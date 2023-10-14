天寶墨西哥廠最快明年投產

他又指，現時公司除了在廣東惠州及四川達州設有廠房，亦在越南、匈牙利設廠，兩地佔20至30%總訂單數量。其中越南廠房生產線逾10條，員工數目約400人，與充電、控制器的能源裝置有關，雖然近年員工人均成本提升到每月400至500美元，惟利潤前景仍可觀。另墨西哥廠房已經註冊，惟竣工進度則因要適應當地文化滯後，最快明年投產。