OpenAI年收入101億

自今年2月推出付費版ChatGPT以來，微軟（Microsoft）有份投資的人工智能（AI）初創公司OpenAI收入增長顯著。外媒引述OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）本周向員工表示，在聊天機械人訂閱業務的帶動下，公司收入按年率計已達13億美元（約101.4億港元），意味每月產生收入逾一億美元，較夏季時的數字高出30%，去年全年收入僅為2,800萬美元。

下月擬推重大更新 此外，OpenAI擬於11月6日舉行的首屆開發者大會上推出重大更新，以大幅降低基於其AI模型開發應用軟件的成本和時間。有關更新包括增加使用AI模型開發工具的記憶體儲存，理論上可把應用程式開發商成本減至最多二十分之一；另計劃公布新工具，允許開發人員開發分析圖像及形容圖像的應用程式，可在娛樂至醫學方面應用，有關功能旨在鼓勵企業使用公司的科技建立人工智能對話機械人或自動經紀，在沒有人類干預下擔任工作。

除了聊天機械人ChatGPT的收入，OpenAI還通過直接向開發者和企業出售AI模型的API（應用程序編程接口）訪問權限以及與其最大的投資者微軟合作來盈利。早前有消息指，OpenAI已開始與投資者就現有股票出售展開談判，允許員工出售他們現有的股份，若該交易達成，公司的估值將在800億至900億美元之間，約為今年初時的3倍。