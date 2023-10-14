聯想簽可重構5G射頻收發晶片合作

AI賦能品牌建立成趨勢 據集團介紹，「破風8676」晶片採用創新性的可重構技術體系架構，具備低成本、低功耗、多功能等優勢，參數調配靈活，增量功能豐富，可廣泛適用於4G及5G主流頻段的雲端基地台、家庭基地台等產品。

聯想副總裁兼中國區首席市場官王傳東指出，人工智能（AI）生態發展已全面深化，AI能力為品牌和行銷領域帶來的價值也日漸顯現，以AI賦能品牌建立已是大勢所趨，集團提前對AI進行全面布局，從而實現品牌競爭力在消費端和商業端的大幅躍進，成功從傳統個人電腦（PC）領導品牌轉型到全線智能生態品牌，未來會持續加強生態合作。

王稱，希望借助TechG 2023這個平台，展現在AI時代，集團建構的天禧智能生態體系，以及通過AI能給消費者帶來怎樣的升值和服務。

據報，天禧生態具備了互聯互通、主動服務、虛實結合、開放共享4個特點；集團並從產品、應用、方案服務等着手進行了全方位布局，通過創新的產品和全場景的應用生態，建構智慧生活的新體驗。

聯想集團股價走勢