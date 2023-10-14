戰事持續 油價曾飆4%

WTO：重創全球貿易 IMF降中東經濟增速 以巴衝突持續，多個國際組織接二連三開腔回應指，戰事將影響全球經濟復甦。其中，世界貿易組織（WTO）警告，中東局勢若然僵持不下，對全球貿易流動造成重大影響。與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）亦因應以巴危機下調今年中東經濟增速至2%，並指戰事對油價走勢影響尤甚。而國際油價昨顯著做好，紐約期油及布蘭特期油昨曾同升逾4%，每桶分別報86.91美元及89.94美元。

世界貿易組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）於出席IMF及世界銀行年會時稱，利率上升、內地樓市陷困及俄烏戰爭等因素，本身已限制全球貿易增長，如今中東地緣政局又轉趨不明朗，估計全球貿易或遭重創，所以冀事件能盡快平息。

事實上，世界貿易組織上周已經下調今年全球商品貿易增長預測至0.8%，較4月時預測的升1.7%，低0.9個百分點。

魯比尼警告滯脹風險增 國際貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）則指，正評估以巴衝突對中東經濟及油價的影響，又將中東及北非地區今年經濟增速降至2%，去年則為5.6%。該機構首席副總幹事戈皮納特（Gita Gopinath）亦補充，油價每上升10%，全球經濟增速將減弱0.15個百分點，對各國經濟造成打擊。

至於有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學榮休教授魯比尼警告，全球金融市場正低估整個中東地區發生衝突的風險，不排除稍後伊朗和黎巴嫩將介入事件，若然屬實，有機會中斷波斯灣的石油供應，導致油價大漲、衝擊全球經濟。

他又指，現時市場只估計以色列進入加薩對付哈馬斯，並以「以色列佔領加沙，但衝突仍然受控制」的基本假設為情景，所以油價未有太大變化。不過，一旦油價上漲，將構成滯脹衝擊，對各國央行是一個巨大的難題。

美制裁違規運俄油企業 近日油價重拾升浪，部分原因亦與華府首次出手制裁俄油有關。外媒報道，美國首次制裁裝載俄油的油輪船東，其中一艘於土耳其註冊，另一艘屬阿聯酋註冊，這兩家服務商利用去年底七大工業國集團（G7）對俄油實施每桶60美元的價格上限漏洞，以高於上限價格運送俄油。相關制裁包括禁止所有美國個人和實體與這些船隻及其擁有人士進行交易。

另國際能源機構（IEA）日前調低明年全球原油需求增長預測，由原先日均增加100萬桶，降低至88萬桶，主因全球經濟及能源使用效率等影響需求。IEA認為，近月油價上升可能影響原油需求，促使更多消費者轉用電動車，中低收入國家也會限制耗油，令明年需求增長放緩，並料經濟合作與發展組織（OECD）成員國將持續減少用油。

金價急升 曾漲2.6% 金價方面，現貨金周五歐洲時段突飛猛進，曾升50.27美元或2.68%，收復9月底後的大部分失地，每安士報1,919.14美元。

布蘭特期油近日低位反彈