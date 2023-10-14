星洲GDP季增1%遠勝預期 幣策不變

新加坡今年第三季國內生產總值（GDP）初值按年增長進一步加快至0.7%，市場原預期僅增長0.4%，前值增0.5%；季調後按季增長加快至1%，亦高於市場預期的0.6%，更遠勝第二季的0.1%。

據新加坡貿易及工業部（MTI）數據，第三季服務業產出初值按年升幅放緩至1.9%，前值增2.8%；季調後按季升幅收窄至0.7%，前值升1%；商品生產行業產出初值按年降幅再度收窄至3.5%，前值降5.7%；季調後按季回升0.6%，前值跌1.1%。製造業期內產出初值按年降幅收窄至5%，前值降7.7%；季調後按季回升0.2%，前值降1.5%。建築業產出初值按年升幅繼續放緩至6%，前值升7.7%；季調後按季升幅收窄至0.6%，前值升2.7%。

此外，由於通脹緩和，新加坡金融管理局宣布，維持貨幣政策不變，並估計當地經濟前景短期仍然低迷，但明年下半年應逐步改善，在通脹及經濟增長均存在不確定性下，將會密切關注全球及國內經濟發展。另該局將於明年改為按季發布政策聲明。

南韓就業人數連升31月 同處亞洲的南韓，9月失業率由8月紀錄低位的2.4%，回升至2.6%，符合市場預期。期內，失業人數按年續降4.2萬人至總數66.1萬人；就業人數按年續增30.9萬人至總數2,869.8萬人，連升31個月。