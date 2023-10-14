歐央行放鷹 估通脹2025年才達標

歐洲央行於9月出乎市場預期加息0.25厘，議息會議紀錄顯示，選擇加息是要展示對抗通脹的決心。議息會議紀錄又提及，雖然加息是屬「千鈞一髮」（Close Call）及艱難的決定，惟在26名委員中仍取得大部分人的支持。

議息紀錄顯示，有迹象顯示區內工資壓力即將見頂，惟能源危機為加息路徑帶來變數；又預期要待至2025年通脹才回落至2%。談到歐元區的經濟前景，央行委員認為，數據未來幾個月會繼續走弱，觀乎今年上半年表現停滯不前，最近指標亦顯示第三季表現疲弱甚至陷入萎縮。

歐洲央行總裁拉加德在日前出席國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會時，與中國人民銀行兼國家外匯管理局局長潘功勝會面，雙方就全球經濟金融形勢、中歐央行合作、綠色金融等議題交換意見。

至於中東衝突轉趨惡化，日本央行行長植田和男則稱，事件加劇全球經濟前景高度不確定性，令央行難以掌控貨幣政策，惟日央行現階段未有改變對全球經濟前景的看法。

阿根廷利率升上133厘 另深陷通脹困局的阿根廷再度加息，阿根廷央行日前宣布加息15厘，將基準利率由118厘上調至133厘，是今年第6次加息。阿根廷央行指，加息主要原因是該國9月通脹加劇，強調將密切監測物價水平、外匯市場等動向，及時調整貨幣政策。

數據顯示，阿根廷9月按月通脹為12.7%，為1991年2月以來單月最高；過去12個月累計通脹率達138.3%，今年以來累計通脹率為103.2%。