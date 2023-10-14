對華制裁或增 英銀行謀應對

包括滙豐巴克萊等 英國商界游說組織UK Finance的「制裁部總監」（Director of Sanctions）惠利（Neil Whiley）表示，該組織研究了制裁的框架，案例有俄羅斯。該組織代表約300間企業，包括滙豐和巴克萊。

他續稱，UK Finance同時討論過中國步俄國後塵會有甚麼影響、如何識別中國的產品和資產背後的控制權，以及中國與西方之間的工業聯繫，例如科技等高風險領域的供應鏈狀況，並嘗試找出哪些措施會招致中國反彈。組織過去幾個月隔周召集英國國內外的大型銀行開會，8月完成了一份洋洋萬字的草案，不久前與西方的政府分享。

3名駐倫敦的銀行家向外媒透露，其董事會討論過日後西方對中國的制裁的可能性，為台海局勢進一步緊張運籌，如金融市場會有甚麼反應，「俄烏戰爭打醒了商界，驅使他們多些思考中國風險」。亦有分析指，大行正在想，地緣政治一日比一日令人悲觀，他們在中國的業務敞口是否適當。

不過，外媒引述英國法律界人士指，其金融業客戶就中國事務找上門多了很多，涉及怎樣符合制裁、怎樣應付中國當局的調查或執法。

滙控主席杜嘉祺昨日拜會上海市委書記陳吉寧時表示，集團對中國和上海的發展充滿信心，將持續加強對華投資。