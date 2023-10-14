道指早段升326點 美銀續看淡後市

美股3大指數早段做好，道指曾升326點，報33,957點；標指曾升27點，報4,377點；以科技股為主的納指升45點，報13,619點。美國10月密西根大學消費者信心指數初值報63點，低過市場預期的67點。

美國利率持續高企，此前10年期美國國債孳息率一度升穿4.8厘，打壓了股市的表現。不過，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，只要債息維持在5厘以下，則美股能避免最壞情況，即使出現跌市，標指短時間內應不會失守4,200點。

話雖如此，他仍抱持着今年內看跌美股的觀點，利淡股市的因素包括美元走強、孳息率上升、油價上漲，以及小企業信貸緊縮導致失業率上升等。

美國債息走勢趨穩之際，房地產按揭貸款機構房地美（Freddie Mac）調查顯示，30年期定息按揭貸款的平均利率已從之前一周的7.49厘升至7.57厘，為連續5周上升，續創23年新高。房地美首席經濟學家Sam Khater表示，雖然經濟和居民收入持續穩定增長，但房地產市場仍面臨嚴重的負擔能力限制，置業需求仍處於3年來的最低水平。

聯合健康上季盈利漲11% 企業消息方面，道指最大權重藍籌股聯合健康公布截至9月底止季度業績，期內收入按年升14.17%至923.61億美元；純利增長11%至58.41億美元；維持今年經調整每股盈利24.85至25美元的預測不變。聯合健康股價周五曾升3.52%。

微軟購動視暴雪障礙掃清 英國競爭與市場管理局（CMA）批准微軟（Microsoft）收購動視暴雪的修正案，為這宗世紀交易掃清最後一個主要障礙。微軟股價早段曾升0.8%，動視暴雪股份已停止交易。