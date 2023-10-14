美大行績佳 摩通多賺35%

受惠美國利率高企 上季淨利息收入增29% 美國利率持續高企，零售銀行受惠淨息差擴闊，繼續賺個盆滿缽滿！摩根大通公布了截至9月底止一季業績，在收購了第一共和銀行（FRB）後，摩通上季的收入按年升21.87%至398.74億美元，當中淨利息收入（NII）按年大增29.72%至227.26億美元，佔整體收入逾半。該行第三季純利亦按年增長35.06%，達到131.51億美元。

信貸損失撥備季減逾半 整體而言，摩通的業務增長除了受惠於NII強勁表現外，亦獲益於「低於正常水平的放貸成本」。該行上季信貸損失撥備（PCL）為13.84億美元，不僅較去年同期減少9.95%，與前一季度相比更是大減52.25%。撥備減少的原因在於消費者與社區銀行業務改善，以及企業與投資銀行錄得撥備回撥所致。該行一級資本充足比率為14.3%，意味財務狀況仍然穩健。

不過，摩通行政總戴蒙（Jamie Dimon）表示，上述兩大利好業績的因素（NII及信貸成本）會「隨時間推移而正常化」，但同時稱該銀行正在強化其領導地位，包括有大量新客戶增長。他又引述美國聯邦存款保險公司的數據指，摩通在美國零售銀行存款總額方面繼續排第一位。

戴蒙：現屬幾十年最危險 儘管業務表現強勁，向來對宏觀經濟環境看法審慎的戴蒙亦警告︰「這可能是全世界近幾十年來最危險的時期。」因為俄烏戰爭加上最近爆發的以巴衝突，可能會對能源和食品市場、全球貿易和地緣政治關係都產生深遠影響。雖然美國消費者及企業的財務狀況保持健康，但持續緊張的勞動力市場以及極高的政府債務水平、在非戰爭時期有史以來最大財政赤字，正在增加通脹持續高企和利率進一步上升的風險。

至於花旗集團上季收入按年增長8.81%至201.39億美元，惟純利按年僅升1.91%至35.46億美元，主因在於PCL按年增長34.79%至18.4億美元。該行上季NII達138.28億美元，按年增長10.06%。雖然信貸撥備上升，但財務狀況仍算穩健，一級資本充足比率達到13.5%。花旗行政總裁范潔恩表示，在完成集團組織架構變革後，集團將會提升營運速度、改善客戶服務，並為公司股東釋放價值。

富國純利漲六成靠節流 另邊廂，富國銀行上季收入按年升6.59%至208.57億美元；純利57.67億美元，按年大增60.55%。不過，相對於其他同業NII的大幅增長，富國銀行的純利主要是靠非利息開支減少所實現。該行上季非利息開支按年大減11.93億美元或8.33%，而NII增長則亦只有8.32%，達到131.05億美元；NII金額與前一季度表現相若。

資產管理公司貝萊德亦公布了業績，上季純利按年升13.16%至16.42億美元。截至9月底，該公司資產管理規模為9.1萬億美元，按年增長14.31%。整體而言，該公司上季的股票投資產品錄得344.67億美元淨流出，固定收益產品則錄132.11億美元淨流入。

摩根大通上季業績摘要