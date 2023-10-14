碧桂園爆煲後創始人首度現身

據新聞稿，楊與總裁莫斌周三到順德北滘項目工地調研指導，期間，楊觀摩電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況，並考察了模板成型品質。稿件還附上20秒影片顯示頭戴紅色安全帽的楊在工程現場聽取報告。

野村不諱言，管理層未能釋除收購的業務前景平庸及作價不吸引的疑慮，這宗收購是2015年分拆上市以來，管理層採取的首次違背股東利益的重大決定，恐削弱業績及損害估值水平，繼而把目標價由13.2港元狠削至7.1港元，評級降至「中性」。