碧桂園爆煲後創始人首度現身
碧桂園(02007)創始人楊國強在今年初交棒給女兒楊惠妍後久未在公開場合露面，但碧桂園官方社交平台周五罕有地發表楊國強到順德一個項目地盤視察的新聞稿。
在碧桂園自揭將無法如期償付到期境外債務後，楊國強的去向備受外界關注。另一發展商中國恒大(03333)的創始人許家印早前因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。
傳出售私人飛機還債
據新聞稿，楊與總裁莫斌周三到順德北滘項目工地調研指導，期間，楊觀摩電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況，並考察了模板成型品質。稿件還附上20秒影片顯示頭戴紅色安全帽的楊在工程現場聽取報告。
值得留意的是，市傳楊國強已出售一架私人飛機還債，目前正在放售另一架私人飛機，另有消息指，楊氏家族近期向碧桂園提供3億美元無息借款。可惜大股東為公司「輸血」的消息未有太多提振，碧桂園股價昨報0.76元，跌1.29%；同系的碧桂園服務(06098)收報7.2元，跌3.22%。
中海物業股價插一成
野村不諱言，管理層未能釋除收購的業務前景平庸及作價不吸引的疑慮，這宗收購是2015年分拆上市以來，管理層採取的首次違背股東利益的重大決定，恐削弱業績及損害估值水平，繼而把目標價由13.2港元狠削至7.1港元，評級降至「中性」。
人人做記者
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