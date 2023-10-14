券商連環降目標價 京東瀉11%
京東集團(09618)受雙重打擊，一方面被市場謠傳「劉姓商人涉嫌違法被抓」，另公司遭多間券商削減目標價，其中日資券商大和最狠，大劈目標價12.43%至162元，拖累公司股價昨日曾瀉逾12%，低見102.5元，再創上市低位，全日仍跌11.47%，收報104.2元。
大和削今季收入預測
京東發言人在社交平台發文指，關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」，斥責別有用心的人於京東相關新聞動態下發布有關謠言，以混淆視聽、操縱輿論，揚言對此惡劣行徑表示強烈憤慨，並已向公安機關報案。
大和指，內地消費信心疲弱，加上部分家電需求已在第二季反映，料京東第三季收入按年持平，商品交易總額（GMV）按年升2%；對其第四季總收入按年增長預測由4.7%下調至3.5%，經營溢利料按年跌0.2個百分點至2.8%，但重申「買入」評級。
另一間日資券商野村認為，當局自9月開始推出多項措施挽救房地產行業，未見措施對電器銷售帶來正面作用，京東零售環境未見明顯改善，故將其目標價由187元下調至174元，評級維持「買入」。
小米汽車或明年推售
儘管經濟疲弱，天風國際證券分析師郭明錤認為，10月長假期手機銷售按年顯著增長約15%，預期第四季手機按季及按年出貨亦重拾增長，並料小米集團(01810)第四季出貨約4,000萬至4,500萬部，按季及按年出貨均增約14%，顯著優於中國市場，而明年手機出貨可達雙位數增長。
郭又預期，首款小米汽車將在明年發售，出貨量預估5萬至6萬輛，料售價低於30萬元（人民幣‧下同）。若售價愈接近25萬元或以下水平，則出貨量應有上調空間。
另外，人工智能（AI）公司商湯(00020)創始人兼首席執行官徐立表示，公司將會專注於AI大模型訓練的課程設計及構造高價值資料，訓練出適用於產業的專用模型，從而實現產業落地。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：