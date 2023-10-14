券商連環降目標價 京東瀉11%

大和削今季收入預測 京東發言人在社交平台發文指，關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」，斥責別有用心的人於京東相關新聞動態下發布有關謠言，以混淆視聽、操縱輿論，揚言對此惡劣行徑表示強烈憤慨，並已向公安機關報案。

大和指，內地消費信心疲弱，加上部分家電需求已在第二季反映，料京東第三季收入按年持平，商品交易總額（GMV）按年升2%；對其第四季總收入按年增長預測由4.7%下調至3.5%，經營溢利料按年跌0.2個百分點至2.8%，但重申「買入」評級。

另一間日資券商野村認為，當局自9月開始推出多項措施挽救房地產行業，未見措施對電器銷售帶來正面作用，京東零售環境未見明顯改善，故將其目標價由187元下調至174元，評級維持「買入」。

郭又預期，首款小米汽車將在明年發售，出貨量預估5萬至6萬輛，料售價低於30萬元（人民幣‧下同）。若售價愈接近25萬元或以下水平，則出貨量應有上調空間。