內地上月社融增量4.1萬億 人幣新貸較遜色

內地交出一份喜憂參半的經濟數據。中國人民銀行昨日收市後公布，初步統計上月社會融資規模增量為4.12萬億元（人民幣‧下同），按年或按月計都有增長，且遠多過預期3.7萬億元。可是，同月新增人民幣貸款2.31萬億元，遜預期之餘，表現不及去年同期。惟官員大派「定心丸」，指貨幣政策應對超預期挑戰和變化還有充足的空間和儲備。

比起8月，9月社會融資增量按月多9,963億元或31.89%，新增貸款按月多9,500億元或69.85%，當中包括按揭貸款在內的住戶貸款由8月的3,922億元，增至8,585億元。

若按年比較，社融增量按年多16.35%或5,638億元；新增貸款按年少6.48%或1,764億元。9月底社會融資規模存量按年增長9%，同時廣義貨幣供應量（M2）按年增長10.3%，後者較上年同期低1.8個百分點。

貿盈777億美元勝預期 人行貨幣政策司司長鄒瀾在昨日召開的發布會指，目前政策組合拳效果持續顯現，金融數據總體不錯，新增房地產開發貸款、個人房屋貸款回升明顯，小微貸款、製造業中長期貸款增長繼續快於全部貸款。當局將繼續做好逆周期調節，為激活經濟內生動力和活力營造適宜的貨幣金融環境。

作為救助樓市工作的一部分，內地之前把合資格現有按揭貸款利率下調，鄒指有關工作已基本接近尾聲，9月25日至10月1日實施首周有98.5%符合條件的首套房貸利率完成下調，合計4,973萬套，涉21.7萬億元人民幣，調整後的加權平均利率為4.27厘，平均降0.73個百分點。

另外，內地以美元計價，9月份出口及進口按年分別跌6.2%，貿易順差777.1億美元。出口及貿易帳表現好過預期，進口跌幅按月有收窄，反映內部需求雖然改善，惟仍與市場預期有差距。

同樣讓人感到憂慮的是之前擺脫負增長的居民消費價格指數（CPI）。國統局數據顯示，9月CPI按年零增長，較8月掉頭回落0.1個百分點，遜預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.5%，跌幅較8月放緩，但連續跌足12個月。總結今年首9個月，CPI較上年同期升0.4%，PPI按年跌3.1%。

物價持平 通縮壓力增 通脹持續低迷，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，9月CPI按年持平，其中食品價格下跌3.2%，跌幅比8月擴大1.5個百分點。

在食品之中，豬肉及鮮菜價格分別大跌22%及6.4%，跌幅分別擴大4.1個百分點及3.1個百分點，合計影響CPI下跌約0.51個百分點，佔食品價格總跌幅近九成。

此外，非食品中，工業消費品價格下跌0.3%，跌幅收窄0.5個百分點，其中汽油價格下跌1.2%，跌幅收窄3.4個百分點。

澳新銀行指，內地上月通脹數據差過預期，顯示人行在對抗通縮方面仍有長路要走，並指即使內地已宣布多項逆周期措施來刺激內需，但消費者信心仍疲弱。保銀資產管理總裁兼首席經濟學家張智威則稱，內地通脹為零，顯示通縮壓力仍是經濟面臨的現實風險，若財政支持無帶來大幅提振，內需復甦並不強。