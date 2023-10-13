專家樓評：按保範圍放寬助減保費

政府於7月放寬銀行按揭成數的同時，按揭保險計劃的適用樓價亦同步提高，按證公司於9月22日再公布按保的適用範圍全線延伸至樓花，與現樓看齊。換句話說，樓花按保不再局限於600萬元或以下的物業，而是與現樓一樣，透過按揭保險計劃，不論樓花或現樓，1,000萬元或以下物業的按揭成數高達九成、1,500萬元或以下物業的按揭成數高達八成、3,000萬元或以下物業的按揭成數高達七成。

以往按揭保險公司一般為按保借款人提供35%保費折扣，現已將折扣後實際保費率列明於保費表上，收費比以往更清晰透明。是次放寬按揭亦連帶調低按揭保費，對按保用家是一大喜訊。

受惠銀行按揭成數上調 由於銀行可做按揭成數已上調至最高七成，以買家為1,200萬元單位申請八成按保為例，按保計劃為銀行提供的保險範圍現為七成以上至八成，而非以往由五成以上至八成，所需保險的範圍因而少了兩成，按揭保費自然可以降低。

再者，早前已提及首置人士承做樓價1,500萬元或以下的按保，按保公司可寬免銀行最高按揭成數以上高達5%受保範圍的保費，即是用家可免保費承做不高於75%按保，又或可享按揭成數5%的免保費優惠，例如上述指八成按揭保險範圍是七成以上至八成，但首置買家只需就七成半至八成保險範圍支付保費。

收費表共10種計算方法 以首置客買入1,200萬元單位、選擇八成按保、30年還款期為例，按揭保費率由放寬前之1.83%（實質折扣後）大幅降至1.09%，保費金額由17.6萬元減至10.46萬元，選擇一次過付款方式同樣可加借於按揭金額一併供款。

若然買入3,000萬元單位透過按保承做七成按揭，保費僅需貸款額之0.3%。保險費大致上會根據按揭成數、還款年期、樓價、是否首置人士、是否已有按揭在身等因素而有所不同，現時按保計劃按上述劃分的保費表共有10個之多，用家不太容易分辨，可找銀行或按揭轉介公司協助了解實質保費率。

同樣引用上述例子，若然買家並非首置人士，保費率則由1.09%上調至1.24%，若然買家並非首置人士及已有按揭在身，例如已是家人的按揭擔保人，保費率亦會上調至1.61%。

中原按揭董事總經理 王美鳳