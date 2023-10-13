板塊分析：歐盟調查擾亂全球汽車業

由於歐盟委員會正式對從內地進口的電動車啟動反補貼調查，表示可在啟動調查9個月內對內地電動車施加臨時性關稅。中汽協表示，歐盟的舉動將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，內地電動車市場的競爭激烈，並非靠補貼來支持，而內地將繼續與歐盟汽車產業合作，通過更多方式來鞏固和發展中歐汽車產業的合作關係。