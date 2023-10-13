板塊分析：歐盟調查擾亂全球汽車業
在傳統的「金九銀十」旺季，內地汽車的銷情普遍錄得增長，比亞迪股份(01211)9月新能源汽車產量按年增加36.6%至27.98萬輛，銷量按年上升42.8%至28.75萬輛，其中海外銷售共有2.8萬輛。首9個月的新能源車產量按年增長77.3%至211.27萬輛，銷量按年增76.2%至207.96萬輛。比亞迪今年的銷量目標為300萬輛，因此第四季需要加快銷售，而集團近日更進軍土耳其的乘用車市場，在當地推出多款車型。
吉汽極氪拓中東市場
吉利汽車(00175)9月總銷量按年增長31%至17.05萬輛，首9個月的總銷量按年上升17%至115.35萬輛，而集團旗下高端智能電動車品牌極氪於9月的交付按年增加46%至1.21萬輛。明年極氪將會在沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾及巴林4個中東國家推出產品，主要因中東為相對較新的電動車市場，沒有成熟的高端電動車品牌，因此極氪定價策略將與寶馬、奧迪等傳統高端汽車品牌展開競爭，並預計到2025年於4個中東市場共交付一萬輛汽車。
至於3大「造車新勢力」的交付亦理想，理想汽車(02015)於9月共交付3.6萬輛新車，按年增長2.1倍，並創單月交付量新高，今年第三季理想共交付10.5萬輛汽車，按年增2.9倍，全年累計交付量已達到24.4萬輛。理想的9月訂單量已超過4萬輛，而市場正注視12月上市的Li Mega。
蔚來季度交付創新高
由於歐盟委員會正式對從內地進口的電動車啟動反補貼調查，表示可在啟動調查9個月內對內地電動車施加臨時性關稅。中汽協表示，歐盟的舉動將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，內地電動車市場的競爭激烈，並非靠補貼來支持，而內地將繼續與歐盟汽車產業合作，通過更多方式來鞏固和發展中歐汽車產業的合作關係。
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