大行觀點：內地經濟似觸底回升

隨着內地經濟在政策、增長和科技創新的支持下出現好轉，市場情緒可能將觸底回升，建議短期繼續採取側重增長股的槓鈴策略。由於內地經濟增長將在中長期內放緩，投資者應借此機會布局在受惠於結構性增長的企業和防禦型股票。

鑑於中美息差處於偏高水平，人民幣兌每美元可能下試關鍵位，即年底前貶至7.4，隨後在未來6至12個月回升到7至7.2算。

內地政策頻繁推出及更多證據印證經濟復甦，可能是短期內的主要驅動力。在7月政治局會議後的幾周內幾乎未見具體行動，而自8月底以來，有關房地產、債務問題、資本市場及貨幣寬鬆等一系列政策舉措陸續公布或予以討論。

預期全年GDP升4.8% 數據趨勢鞏固了內地整體經濟已在第三季觸底的觀點。隨着更多支持政策推出及其效應逐漸顯現，預計未來數月房地產銷售將在低位回穩，第四季國內生產總值（GDP）增長將溫和回升至4.5%左右，增長動力繼續朝全年GDP增長4.8%的預測發展，接近5%左右的官方目標。

基於對年底前內地經濟復甦的預期，短期配置繼續側重於周期型股票。槓鈴策略偏重於成長性，一方面持有較高的需求敏感型類股（互聯網和消費）以及上游周期性行業（例如材料和工業）。另一方面，增加了防禦股、具有高股息收益率和穩健現金流的企業，以抵禦當前的市場波動。

邁入第四季，投資者不僅需要為今後幾個月布局，還應開始為未來一年乃至更遠的將來進行再平衡投資。隨着中長期內結構性因素的重要性上升，建議將部分關注焦點從周期性轉向受期於結構性增長的股票，與內地的長期增長方向保持一致。

然而，考慮到增長放緩的前景以及地緣政治局勢持續緊張，投資者仍需要配置一定比重的防禦股。就此而言，看好內地市場營收佔比較高、現金生成能力較強、資本管理積極且多年來股息收益率較高的公司。

AI可成驅動增長主力 目前，相信人工智能（AI）是其中一個顯著的驅動因素，估計全球AI需求將從2022年的280億美元提高至2027年的3,000億美元，複合年均增長率達61%，遠高於此前估計的20%。在AI熱潮下，亞洲供應鏈企業獨具優勢，包括圖像處理器（GPU）供應鏈、人工智能伺服器和網絡硬件等方面的公司。

具吸引力的估值和強勁的盈利增長，疊加產品周期和AI助推動需求增長，使得亞洲傳統的資訊科技（IT）供應鏈公司頗具投資吸引力。此外，亞洲其他科技股也不乏機會，例如內地的軟件和網絡安全行業，以及部分目前表現落後的互聯網股。

此外，保護主義會損及消費者，最終阻礙減碳進程。如果內地的電動車市場確實領先一個世代，或許有經驗可以借鑑。自20年前，內地開始大力支持開拓這個嶄新領域，此舉對於內地成為整車銷售量最大的電動車市場至關重要。內地電動車的無補貼成本也接近內燃機汽車，而駕駛者享有全球最大的充電網絡和各品牌的統一充電標準。

仍須兼顧防禦型投資 短期內，依然傾向槓鈴策略，一方面看好宏觀經濟復甦的直接受益者，例如互聯網、消費和工業等上游周期性行業，另一方面也看好具有穩健現金流和高股息收益率的防禦股，以防政策力度不及預期及市場震盪。

投資者等待政策持續落地及復甦證據。8月份內地宏觀經濟活動指標顯示逐漸回穩迹象，經濟增長或已觸底。然而，股票市場表現依然落後，投資者還在等待持續的支持政策推出，以及經濟（尤其是房地產行業）復甦更確切的證據，兩者將驅動MSCI中國指數的市盈率攀升。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室